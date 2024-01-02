أزمة الـ 570 ألف دولار.. نكشف تفاصيل عقد شيرين مع روتانا (مستندات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

يدخل النزاع القضائي بين النجمة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عامه الثالث، بعد تبادل إرسال الإنذارات القضائية، خلال الأيام الماضية.

شيرين عبد الوهاب وجهت إنذار قضائي عبر محاميها الخبير القانوني حسام لطفي، إلى الشركة، وطالبت فيه مسئولي الشركة بعدم التعرض لها ماديا أو قانونيا، بالقول أو الفعل، مؤكدة أن العقدين المبرمين فيما بينها وبين روتانا والشركة الأجنبية المنتج المنفذ، قد أنتهيا بالفعل في 8 يناير سنة 2023.

مصدر من شركة "روتانا"، في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، رد بالمستندات "أولا: أوضح أن الفنانة تجاهلت تقاضيها من خلال تحويلات بنكية بمبلغ 540 ألف دولار - مقدم تنفيذ ألبومين، ولم تلتزم بتسليمهم، ولهذا صدر حكم التعويض لصالح روتانا بسبب الإخلال بالعقد الموقع عام 2019".

وتابع: "محامي الفنانة نفسه في إنذار سبق وأرسله إلى الشركة لتسلم الأغاني، أقر بسريان العقد".

وأضاف: "نص العقدين مع الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة الأمير واضحين جدا في مسألة مدة العقد، وفي البند الرابع من عقد الفنانة، ومدة العقد هي 3 سنوات تبدأ من تاريخ توقيع العقد بإجمالي 36 شهرا، على أن تكون مدة تنفيذ كل ألبوم 18 شهر أو تنفيذ محل العقد، ونص أيضا على أن العقد يمتد لمدة أو مدد مماثلة حال انتهاء مدة العقد دون تنفيذ الفنانة إلتزاماتها".

المصدر تحدث، عن عقد شركة "الأمير" المنتج المنفذ، قائلا: "العقد في مادته الـ 11 نص على التالي (في حال انتهاء مدة العقد دون انتهاء محل العقد كاملا، يمدد العقد بالقدر اللازم لتنفيذ ما تبقى من الإلتزامات، على أن تحدد المدة بالقدر اللازم للتنفيذ".

يذكر أن، النجمة شيرين عبد الوهاب، كانت قد أحيت الأحد الماضي، حفل رأس السنة الذي أقيم في دبي بمشاركة المطربة نجوى كرم والمطرب جورج وسوف.