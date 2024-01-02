خاص.. تأجيل موعد تشييع جنازة والدة لطيفة لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

قررت أسرة الفنانة لطيفة، تأجيل موعد تشييع جثمان والدتها بعد رحيلها أمس الإثنين، إثر معاناتها من أزمة صحية.

صلاح طرابلسي "إبن عمة الفنانة لطيفة" في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، قال: "كان من المقرر تشييع جثمان السيدة فاطمة والدة لطيفة من منزلها بمنطقة منوبة بعد صلاة العصر، لكن نظرا لتأخر الطائرة التي تقل الفنانة لطيفة والجثمان.. تم تأجيل الموعد".

وأضاف: "بإذن الله تشييع الجنازة من منزل الأسرة عقب صلاة المغرب قبل نقل جثمان الفقيدة الراحلة إلى مقابر العائلة في سيدي عمر".

لطيفة، أعلنت أمس الإثنين عن وفاة والدتها، عبر صفحتها في موقع "إكس"، كتبت: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".