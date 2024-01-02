كيف علق الجمهور على جملة شيرين عبد الوهاب "حاسة إني جاية من العراق" بحفل دبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفلًا غنائيًا يوم 31 ديسمبر الماضي في دبي، احتفالًا بليلة رأس السنة، أثارت من خلاله حالة من التفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقدمت "شيرين" خلال الحفل باقة من أروع أغانيها منها "الكدابين، آه يا ليل، مابتفرحش، على بالي، صبري قليل، الوتر الحساس، مفيش مرة"، وغيرها.

وخلال الحفل مازحت "شيرين" جمهورها، ليقول لها أحد الحضور: "حمد الله على السلامة"، لترد عليه: "الله يسلمك يا حبيبي.. حاسة إني جاية من العراق" لتثير هذه الجملة تفاعلا من قبل رواد السوشيال ميديا.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "المدونين المتناقضين خبصوا الدنيا على كلمتين قالتهم شيرين عبد الوهاب راجعة من العراق" هو مثل شعبي مصري يقال للمصريين في العقود الماضية لما كانوا يعملون بالعراق والكويت يتميزون بأن أحوالهم ممتازة وميسورة لأنهم يعملون بأغنى الدول فالمثل الدارج أن فلان جاي من العراق" ، "عن رأيي بما قالته شيرين عبد الوهاب في حفلها (ليه أنه جيت من العراق) بالمنطق وبِحسن النية أعرف أن هذه الجملة مثل دارج عند أخواننا المصريين من زمن، وليس القصد أنها أتت من معارك" ، "أياً كان القصد فالقول بنية قائله" ، "لماذا كل هذه الضجة" ، "كل شخص يرى المواضيع من زاويته" ، "الضجة اللي صارت العالم ما فهمت.. شيرين قصدها مثل مصري يعني جاية من العراق مكان بعيد.. ما تقصد الاساءة" ، "شيرين عبد الوهاب والمقربة من قلبي شخصيا، شكرا على مدح العراق ونعتذر لكي من الاساءة التي تعرضتي لها فهم لا يمثلونا ولا يمثلون العراق".

يذكر أن، المحامي ياسر قنطوش كشف كواليس انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، بعد 5 سنوات من زواجهما.

قنطوش، في تصريح خاص ل"الخليج 365"، قال: "تم الطلاق بالفعل، الخميس 14 ديسمبر في السابعة مساء، في جلسة عقدت بمنزل الفنانة شيرين عبد الوهاب".

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