تركي آل الشيخ عن استعدادات حفل "كاسيت 90" في "موسم الرياض": "حفلة نار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لحفل "كاسيت 90" وهو الحفل الذي يضم نخبة من نجوم الغناء بفترة التسعينيات والمقرر إقامته يوم الخميس 4 يناير الجاري ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشر "تركي" صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، أوضح خلالها وصول عدد من نجوم الحفل إلى الرياض وهم الفنان مصطفى قمر، الفنان هشام عباس، الفنان محمد فؤاد، الفنان مصطفى كامل، الفنان مدحت صالح، والفنان إيهاب توفيق، وعلق "تركي" عليها قائلا: "حفلة نار".

وكشفت الصفحة الرسمية لـ "بنش مارك السعودية" عن حفل جديد بعنوان "كاسيت 90" وذلك بعد النجاح الكبير للحفل الغنائي الذي حمل نفس الأسم بشهر أغسطس الماضي وسط مشاركة نخبة من نجوم الأغنية بفترة التسعينيات وحققت نجاحًا وحضورًا جماهيريًا كبيرًا وهم الفنانة سيمون، الفنان حسام حسني، الفنان خالد عجاج، الفنان مصطفى قمر، الفنان إيهاب توفيق، الفنان محمد محيي وهو ما دعا لإقامة حفل جديد استكمالًا لنجاح الحفل الأول.

ووجه المستشار تركي آل الشيخ بإقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء والموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني وكان أبرزهم حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة.

وكشف "تركي" مؤخرًا عن العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية وحتى الرياضية ضمن فعاليات "موسم الرياض" والذي يشهد حضور جماهيري ضخم من مختلف أنحاء الوطن العربي وسط مشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين والمشاهير من حول العالم.

يذكر أن تركي آل الشيخ اقتحم عالم السينما لأول مرة بفيلم الرعب "The Cello" وعرض عام 2023، وهي رواية لـ "تركي" نشرت عام 2012، وتحمل نفس الاسم وهي الرواية الأولى له وتعد من أدب الرعب وتقع أحداثها بين مدينتي كريمونا الإيطالية قديمًا وحديثًا ومدينة الرياض في وقتنا الحالي.