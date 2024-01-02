محمد رمضان يكشف كواليس تسجيل أغنيته الجديدة "عربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد رمضان عن تسجيل أغنيته الجديدة بعنوان "عربي" بأحد الاستوديوهات وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X".

ونشر "رمضان" مقطع فيديو من كواليس تسجيل الأغنية عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي منها تطبيق "X"، وظل يردد كلماتها وكانت عبارة عن عدد من أسامي الدول العربية وعلق قائلا: "يارب كل سنة وكل عربي بأفضل حال، استنوا كليب عربي قريبًا".

ويحرص "رمضان" مؤخرًا على الانتقال بين مصر والمملكة العربية السعودية وكشف خلال الأسبوع الماضي عن استلامه منزلًا فارهًا في الرياض وعلق قائلًأ: "الحمد لله وفي وقت قياسي استلمت بيتي في البلد الأقرب إلى قلبي المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض".

وكشف "رمضان" خلال الفترة الماضية عن تواجده بأحد الاستوديوهات في الرياض، حيث ظهر وهو يعمل على عدد من التراكات الغنائية الجديد وعلق قائلًا: "من ستوديو مرواس يتم الآن تصنيع أول صواريخ عربية عابرة للقارات من أرض الرياض بالمملكة العربية السعودية إلى كافة بقاع الأرض، صناعة عربية، ثقة في الله نجاح".

ويعيش الفنان محمد رمضان انتعاشة فنية حيث إلى جانب إحياء جولته الغنائية الأولي بالولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي، أحيا "رمضان" عدد من الحفلات الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها ولاقت هذه الحفلات حضورًا وتفاعلًا جماهيريًا ضخمًا، إلى جانب عرض مسلسل "جعفر العمدة" بموسم دراما رمضان الماضي، كما عرض له فيلم "هارلي" بعيد الفطر المبارك، وأخيرًا فيلم "ع الزيرو" وعرض ضمن موسم أفلام الصيف.

يذكر أن الفنان محمد رمضان تعاقد مؤخرًا على بطولة فيلم "أسد الأسود" والمقرر عرضه خلال العام الجاري.