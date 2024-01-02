شكرا لقرائتكم خبر عن جورى بكر تنضم لمسلسل "مسار إجبارى" مع أحمد داش وعصام عمر فى رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة جورى بكر على المشاركة في بطولة مسلسل "مسار إجبارى" المكون من 15 حلقة بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين وتأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، حيث إلحقت جورى بكر بأسرة العمل المقرر بدء تصويره خلال شهر يناير الجارى بعد الانتهاء من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

وكانت جورى بكر قد أكدت مؤخراً لـ ”الخليج 365” أنها لم تعتزل التمثيل بسبب زواجها وانجابها طفلها تميم مثلما أشيع خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها حصلت على إجازة خلال الأشهر الماضية بسبب ظروف حملها وولادة ابنها والتي تمت في سبتمبر الماضى، وبعد الولادة انتظرت حتى يصل ابنها إلى عمر 3 أو 4 أشهر حتى تستطيع تركه مع والدتها والعودة لممارسة نشاطها الفني مرة أخرى.

وكان آخر ظهور للفنانة جورى بكر، خلال برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على dmc، وكشفت خلال اللقاء قالت: إنها بدأت حياتها بالعمل "موديل" فى دبى، ثم مذيعة وقدمت الكثير من البرامج فى الإمارات، منها برنامج "الفنون القتالية" أول برنامج لها، مضيفة: "وكانوا عايزين واحدة ترتجل من غير قراءة، وكان تحدى كبير لها، بعدها قدمت برنامج هندى، وكنت بتكلم هندى شوية لأنى اتربيت على الأفلام الهندية".

وتابعت جورى بكر: "من زمان نفسى أمثل، كان حظى كويس لما اشتغلت فى مسلسل البرنس مع محمد سامى وهو اللى قدمنى، ودايما كنت بتواصل معاه وأقوله لو فيه فرصة ليا قولى، لغاية ما كلمنى على البرنس ونزلت مصر وقتها، وبعد كدا اختارنى محمد سامى لمسلسل "جعفر العمدة" مع محمد رمضان لدور وداد واللى عملى نجاح وانتشار كبير مع الجمهور.

وكان آخر اعمال جورى بكر، مسلسل "جعفر العمدة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر