بعد تأجيل حفله ليلة رأس السنة… محمد منير يكشف عن أمر هام

كشف الفنان المصري، محمد منير، تفاصيل جديدة بشأن ألبومه الجديد. معلنًا تسجيل أربع اغنيات منه دفعة واحدة، على أن يستكمل باقي تسجيل الأعمال في الفترة القريبة القادمة.

واشار “منير” في تصريحات لـ”اليوم السابع” أنه يتعاون في هذا الألبوم مع الموسيقار المصري فتحي سلامة الحاصل على جائزة الغرامي العالمية في مجال الموسيقى.

نشير أن محمد منير كان قد انتهى مؤخرا من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان “أنا الذي” الذي يعود للتعاون فيها مع الفنان والملحن عصام كاريكا بعد ٢٧ عامًا من أغنية “أنا عمر عيني”.

الجدير ذكره ان “منير” كان قد أعلن عن تأجيل حفل رأس لسنة قبل ٤٨ ساعة من موعده بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان من المقرر أن يجمع الحفل مساء الاحد الفائت كل من الفنان محمد منير وفرقة مسار إجباري ومغني الراب عفروتو.لكن الشركة المنظمة ارتأت تأجيله إلى موعد آخر يجري إعلانه رسميا خلال أيام. وأوضحت الشركة أن سبب التأجيل خارج عن إرادتها وإرادة الفنانين، خاصة مع إنذارات بسوء الأحوال الجوية، حفاظا على سلامة الحضور الجماهيري الكبير الذين سارعوا بحجز تذاكر الحفل.