في يوم ميلاده..إيمي سمير غانم تستذكر لحظات جميلة عاشتها مع زوجها حسن الرداد

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم زوجها الممثل المصري حسن الرداد بمناسبة عيد ميلاده من خلال صور أظهرت لحظات عائلية عاشتها معه ومه والديها الراحلين الممثل سمير غانم و الممثلة دلال عبد العزيز، وعلقت إيمي على المنشور بالقول: "كل سنه و انت طيب يا حسونه يا اجمل زوج و احن اب في الدنيا ، ربنا يخليك لينا".



و في وقت سابق، كشفت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم انها ستعود للدراما مرة أخرى في موسم رمضان 2024، وذلك بعد سنوات من الغياب.

وقالت إيمي سمير غانم، إنها تحاول العودة مرة أخرى تدريجيا بعدما غابت لمدة 5 سنوات عن الشاشة، وتحضر لعمل رمضاني لم تكشف عن تفاصيله بعد.

واشارت إيمي سمير غانم، أنها تحاول العودة مرة أخرى بعد غياب لفترة طويلة، مشيرة إلى أن مسرحية التلفزيون" هو أول مشاركة لها في السعودية.

وتلعب إيمي سمير غانم دور فنانة شعبية تواجه مواقف كوميدية مختلفة، من خلال مسرحية “التلفزيون” الذي تشارك في بطولته مع حسن الرداد وبدرية طلبة وعدد من المشاهير.