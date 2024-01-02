بالصور- دانييلا رحمة تستعرض أنوثتها بفستان أسود لامع..إليكم كم بلغ سعره!

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة بأخر إطلالة لها عبر حسابها الخاص، من خلال صور شاركتها مع المتابعين حيث ظهرت بلوك رائع مرتديةً فستان بغاية الأناقة باللون الأسود من الجلد اللامع متوسط الطول ذات أكمام طويلة، وربطت شعرها في الأعلى على شكل كعكة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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الفستان الذي إرتدته دانييلا من clo ووصل سعره إلى 550 دولار.

وفي وقت سابق، نشرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة مقاطع فيديو، استعرضت من خلالها تجهيزاتها وديكورات منزلها الفخمة بمناسبة الأعياد.

وشاركت دانييلا متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقاطع فيديو عفوية، أظهرت من خلالها زينة الكريسماس التي اختارت أن تكون هذا العام باللون الذهبي.

وظهرت في مقاطع الفيديو، شجرة الميلاد الكبيرة المزينة بطابات غلب عليها اللون الذهبي، كما ظهرت دانييلا بمقطع فيديو آخر وهي تضيء الشموع الذهبية على طاولة مزينة بأطباق وشمعدانات وديكورات أيضاً باللون الذهبي.

