بالفيديو- بجامبسوت كاشف..نيكي ميناج تحدث جدلاً كبير بسبب إطلالتها

ميرنا وليد - بيروت - أثارت النجمة العالمية نيكي ميناج جدلاً كبير بع إطلالتها الأخيرة ، حيث شاركت مقطع فيديو وصور عبر حسابها الخاص ظهرت فيها مرتديةً جامبسوت باللون الاسود من الشبك الذي كشف عن الكثير من جسمها، وربطت شعرها الأسقر إلى الأعلى على شكل ذيل الحصان، مع مكياج خفيف أظهرت من خلاله جمالها.



وفي وقت سابق، اثارت ميناج جدلاً كبير بعد أخر ظهور لها على الجمهور حيث شاركت مجموعة من الصور لها عبر حسابها الخاص، وظهرت ميناج بوضعية جلوس أثارت من خلالها ضجة بين الجمهور، وكانت ترتدي لوك كاجول تألف من باللون الزهري مع سروال جينز ضيق وتركت شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج أظهرت من خلاله جمال وجهها.



