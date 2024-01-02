شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال لجنة اختيار الأفلام للمشاركة بمهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتنطلق النسخة العاشرة من مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير في الفترة من 25 وحتى 30 أبريل 2024، ويترأس لجنة مشاهدة واختيار الأفلام الناقد الأرميني دانيال تانيليان.

وتتكون اللجنة من الأعضاء ( محمد أحمد، محمد كسبر، إصرار الشريف، نهى بظاظو، مي محمد مصطفى، مي قاسم)، واستقبلت حتى الآن ما يقرب من ٨٥٠ فيلما.



وما زال مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير يستقبل طلبات صناع الأفلام للمشاركة في النسخة المقبلة، حتى يوم 30 يناير 2024.

ونجح مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، في صنع تأثير ملموس في المحيط الجغرافي، ولاسيما بين مخرجين ومنتجين وموزعين ومحترفي الصناعة السينمائية المهتمين بالفيلم القصير.

وتتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.