إنخفاض ملحوظ في إيرادات "بلوموندو" في دور العرض بالرغم من ثباته في المركز الثالث

ميرنا وليد - بيروت - تشهد دور السينما في مصر منافس حادة بين الأفلم و أبرزها فيلم “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي"، و"حسن المصري“، و”سكر" وأخيرا فيلم بلوموندو، الذي يحتل المركز الثالث حالياً بعد فيلم "شماريخ".



وتمكن فيلم بلوموندو من بطولة الممثل المصري حسن الرداد من تحقيق إيرادات يوم امس في السينمات وصلت الى 8,762 جنيه ليتراجع إلى المركز الثالث في دور العرض السينمائية

تدور أحداث فيلم "بلوموندو" حول بلوموندو الشخصية التي يُجسدها حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.