تصرف غير متوقع من طفل في حفل هيفا وهبي .. فهل خذلته ؟

ميرنا وليد - بيروت - لاقت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي الثير من ردود الأفعال الإيجابية، بسبب تصرفها مع طفل صعد بعفوية إلى المسرح وطلب صورة معها فالتقطت صورة معه وقبلته وأكملت غنائها "أقول أهواك".

وجاء الأمر في حفل هيفا وهبي في بيروت ليلة رأس السنة.

ومن بين التعليقات التي وردت على الفيديو :"أكتر شي مايميزها عن غيرها حنونة الديفا هيفاء وهبي كأن في قلبها بيت من نور الحب والحنان هي هادئة الديفا هيفاء في لبنان وخطواتها خفيفة علي القلوب كل عام وفراشة الجمال بمليون خير وسعادة وديما مكسرة الدني نجاح.

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