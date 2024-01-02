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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة بأخر ظهور لها عبر حسابها الخاص، حيث شاركت صور مع الجمهور ظهرت فيها بلوك مميز وأنيق، إرتدت فيه توب باللون الأسود ذات اكمام قصيرة مع تنور باللون الاسود من المخمل مزينة بالازرار مع دانتيل شفاف منقط، و ربطت شعرها على شكل ذيل الحصان مع مكياج أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وفي وقت سابق، شاركت الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة مقاطع فيديو عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلالها مشاهد ولحظات من أحدث الأعمال التي شاركت فيها وهي حكاية "ريش أبيض" من مسلسل "حدث بالفعل" غلى جانب كل من الممثلين ماجد المصري و رنا رئيس، وحمست سينتيا الجمهور لمشاهدة المسلسل من خلال هذا المنشور.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- بإطلالة كاجوال مميزة..سينتيا خليفة تتألق بجمالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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