تركي آل الشيخ يروج لمسرحية "كازانوفل" ضمن فعاليات "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعرض المسرحي الجديد "كازانوفل" ضمن فعاليات "موسم الرياض" والمقرر عرضها بدءًا من يوم 9 حتى 13 يناير الجاري.

ونشر "تركي" الملصق الدعائي للمسرحية عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وكشف خلالها عن أبطال المسرحية وهم الفنان أحمد السعدني، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة ميرنا جميل، الفنان سامي مغاوري، الفنان إدوارد، وعلق قائلا: "مسرحية كازانوفل على المسرح العالمي في بوليفارد سيتي، بطولة الفنان أحمد السعدني ومحمد عبد الرحمن "توتا" وهنا الزاهد، تبدأ من 9 يناير حتى 13 يناير".

تدور أحداث مسرحية "كازانوفل" في إطار كوميدي حول "جوجو" التي تسعى للزواج من "نوفل" الذي لا يعلم أي شئ عن الحب والحياة، بينما يريد والديها أن يزوجانها من "سلفادور" الذي ينحدر من عائلة ثرية، فيضعانها في موقف صعب أمام اختيارها.

وتعتبر مسرحية "كازانوفل" هي التعاون الثاني ما بين الفنان أحمد السعدني والفنانة هنا الزاهد بعد نجاح مسلسل "سيب وأنا سيب" والذي تم عرضه خلال عام 2023 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

يذكر أن الفنان أحمد السعدني يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم "الجواهرجي" بطولة الفنان محمد هنيدي والفنانة منى زكي، وفيلم "لنا في الخيال حب" بطولة مايان السيد، عمر رزيق، فريدة رجب، سيف حميده، تأليف وإخراج سارة رزيق.