شكرا لقرائتكم خبر عن هند عبد الحليم تعلن انفصالها عن زوجها كريم قنديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هند عبد الحليم، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنها انفصلت عن زوجها كريم قنديل في جو هادئ، مؤكدة أن علاقتهما ما زالت مستمرة في إطار الصداقة، رافضة الإفصاح عن أسباب الانفصال.

وأضافت هند: "الانفصال تم من حوالى 3 شهور، وكل شيء قسمة ونصيب وإن شاء الله اللى جاى أحلى وربنا يكرمنى".

وكانت الفنانة الشابة هند عبد الحليم أعلنت خطبتها في شهر مارس عام 2020، حيث نشرت صورة تجمعها مع خطيبها على "إنستجرام" وقالت: "خطوبتنا.. ده كان قبل الحجر الصحي، كان نفسنا يبقى أصحابنا وقرايبنا معانا.. بس اكتفينا بأهلنا في البيت وأجلنا أى احتفال عشان سلامة الكل.. خليكم في البيت وخلوا بالكم من نفسكم".

وشاركت مؤخرا الفنانة هند عبد الحليم في حكاية "تقلها دهب" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، والتي تسلط الضوء على البطلات المصريات في الأولمبياد، وجسدت هند خلال الأحداث دور بطلة العالم في الكاراتيه، وهو الدور الذى يدور حول البطلة فريال أشرف التي حصدت الميدالية الذهبية لوزن أكثر من 61 كجم سيدات في منافسات الكاراتيه بأولمبياد طوكيو.

وشارك فى بطولة المسلسل كل من منال سلامة وأيمن الشيوى ومحمد أحمد ماهر وياسر على ماهر وإسماعيل شرف وشريف حلمى وسعيد صديق ومحمد غنيم وسمير بدر وهو من تأليف يسرى الفخرانى وحسن كمال، وإخراج أحمد يسرى.