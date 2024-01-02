بالصور- من شوارع موسكو الباردة..أصالة كامل تبهر الجمهور بلوك شتوي مميز

ميرنا وليد - بيروت - خطفت مقدمة البرامج وعارضة الأزياء والممثلة المصرية أصالة كامل بإطلالتها الأخيرة على الجمهور، حيث شاركت صور لها من العاصمة الروسية موسكو عبر حسابها الخاص، وتألقت اصالة بلوك شتوي كاجول إرتدت فيه توب باللون الرمادي ذات قبعة مع سروال جينز داكن اللون واسع و سترة واسعة من الفرو الملون، وطبقت مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، أطلت مقدمة البرامج وعارضة الأزياء والممثلة المصرية أصالة كامل على الجمهور بلوك شتوي رائع نال إعجاب الجمهور حيث ظهرت مرتديةً سترة واسعة باللون البنيمع شال أسود لفته حول رقبتها وسروال أسود واسع مع حذاء ضخم من الجلد، وإعتمدت تسرية مميزة لشعرها القصير مع مكياج أظهرت من خلاله جمال وجهها.

