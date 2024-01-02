ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري رامي جمال البوستر الرسمي لأخر أعماله التي يتعاون فيها مع زوجته الفنانة المصرية ناريمان التي تحمل عنوان "دوخناك يافراق" عبر حسابه الخاص، وعلق رامي على المنشور محمساً الجمهور لهذا العمل قائلاً: "دوخناك يافراق اغنيه حاصله في كل البيوت حوالينا حبيت اغنيها مع ناريمان اللي بحب صوتها وبحترم موهبتها وبحترم احترامها لرغبتي بان الفن يبقي هوايه ليها مش احتراف وعشان كده كل فتره لازم يبقي ليها تراك محترم ووعد مني هتحبوا الاغنيه اوي وهتحبوا كل الخطوات الجايه اللي مجهزهالكم البوستر من تصوير العبقري شريف مختار وكلمات ايمن عز والحان محمود انور وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي ميعادنا يوم ٧ الساعه ٧ ان شاء الله ".



كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال يطرح بوستر تعاونه مع زوجته ناريمان "دوخناك يافراق"..إليكم موعد الطرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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