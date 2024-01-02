"أبو نسب" من بطولة محمد إمام يحقق أرقام قياسية في درو العرض..وهذه كانت إيراداته يوم أمس

ميرنا وليد - بيروت - يحقق فيلم "أبو نسب" نجاحاً كبيراً في دور العرض السينمائية بعد طرحه في 21 ديسمبر الماضى، حيث وصلت إيرادات الفيلم مليونًا و698 ألف جنيه يوم أمس.



فيلم "أبو نسب" بطولة الممثلين محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي و عدد آخر من الممثلين، تأليف أيمن وتار و إخراج رامي إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري و محمد إمام ، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و "ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً، و كان البرومو الدعائي قد طرح منذ أيام استعداداً لعرضه.