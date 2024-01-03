شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين أمين تقدم الكوميديا مع أكرم حسنى في "بابا جه" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنانة نسرين أمين دور البطولة النسائية أمام الفنان أكرم حسنى في مسلسل "بابا جه" المكون من 15 حلقة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، حيث تجسد نسرين أمين دور زوجة أكرم حسنى ويحدث بينهما العديد من المفارقات الكوميدية وكذلك مع أبنائهما، ليسجل العمل عودة نسرين أمين إلى الأدوار الكوميدية مرة أخرى.

مسلسل "بابا جه" تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعى وإنتاج شركة ميديا هب - سعدى جوهر ، وبطولة أكرم حسنى، نسرين أمين، سماء إبراهيم وتجرى الشركة المنتجة التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير خلال شهر يناير الجارى للحاق بالعرض في شهر رمضان المقبل.

وفى سياق آخر انتهت نسرين أمين من تصوير فيلمها الجديد "وقت إضافى" والذى تشارك في بطولته إلى جانب باسم سمرة، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، ياسر الطوبجى، حمادة صميدة، والعمل فكرة محمد ياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، إخراج أحمد جبة، وتدور أحداثه في إطار لايت.

وقدمت نسرين أمين في رمضان الماضى مسلسل بابا المجال" بطولة مصطفى شعبان، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر،، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.