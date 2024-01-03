شكرا لقرائتكم خبر عن watch it تعلن: بالطو وجعفر العمدة الأكثر شهرة فى مصر عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة watch it عن أكثر الأعمال شهرة في مصر عام 2023، حيث نال المركز الأول مسلسل بالطو بطولة عصام عمر، والذى عرض على المنصة العام الماضى "بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، و إخراج عمر المهندس، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.



بالطو وجعفر العمدة

وحقق مسلسل جعفر العمدة المركز الثانى في المنصة، من بطولة النجم محمد رمضان، حيث يبحث الجمهور عن العمل في watch it، مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.