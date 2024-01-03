بالصور- كاردي بي تستعرض جسمها و وشومها بفستان ضيق مكشوف الظهر

ميرنا وليد - بيروت - أطلت النجمة العالمية كاردي بي على متابعيها بلوك مميز عبر حسابها الخاص، وسحرت الجمهور بفستان طويل ضيق أظهرت من خلاله رشاقة جسمها، وهو باللون الرمادي مكشوف الظهر من دون أكمام رسم على طوله أحزمة ملونة إستعرضت من خلاله الوشم الكبير على ظهرها، وتركت كاردي شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج حاد اظهرت من خلاله جمال وجهها.

بالصورة- تيا ديب تستعرض جمالها ورشاقتها بلوك كاجوال رائع



وفي وقت سابق، وثقت كاردي بي الاحتفال الضخم الذي أقامته لعائلتها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي.

وشاركت كاردي بي متابعيها لقطات من الاحتفال، كشفت فيها عن أشجار عيد الميلاد والزينة الرائعة التي أعدتها.

وظهرت الأشجار المنفصلة لابنتها كولتشر كياري سيفوس، البالغة من العمر خمس سنوات، وابنها ويف سيت سيفوس، البالغ من العمر عامين.

وعلقت كاردي بي على الفيديو: "كريسماس سعيد من عائلتي إلى عائلتكم"، واختارت موسيقى السالسا في خلفية الفيديو.

