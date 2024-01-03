كاملة العدد.. شاهد مصر تستقبل 2024 بالحفلات الغنائية والسهرات الفنية كعادتها

نشرت قناة الإخبارية تقريرا مصورا عن استقبال مصر للعام الجديد 2024. وتناول التقرير احتفال المصريين والعرب المتواجدين في مصر ببداية عام ميلادي جديد من خلال حضور الحفلات الغنائية والسهرات الفنية كعادة مصر في هذا اليوم. وأكد التقرير أن أماكن الاحتفالات كانت مكتملة العدد نظرا للإقبال الشديد عليها. وشهدت القاهرة حفلات غنائية لباقة من كبار النجوم العرب والمصريين كعمرو دياب ووائل جسار وتامر حسني ونوال الزغبي ووائل كفوري ومدحت صالح ومحمد حماقي ووائل كفوري ونانسي عجرم وغيرهم.

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