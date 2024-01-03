بالصور.. شريف منير يكتب اسم فيلم "ليه تعيشها لوحدك" على ذراعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصوير- إسلام فاروق

حرص الفنان شريف منير على حضور العرض الخاص لفيلمه الجديد "ليه تعيشها لوحدك" والذي يقام بسينما مول العرب

والتقطت كاميرا الخليج 365 صورة للنجم شريف منير وقد قام بكتابة اسم الفيلم على ذراعه

وحضر عدد من نجوم الفن العرض الخاص للفيلم منهم: شريف منير، خالد الصاوي، سوسن بدر، أمينة شلباية، الأب بطرس دانيال، مؤمن نور

فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة: خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، خالد عليش، محمد رضوان، مؤمن نور، فاطمة عادل، ومن إخراج حسام الجوهري