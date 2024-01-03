هند عبد الحليم تعلن عن انفصالها رسميًا: "مفيش أي حاجة دائمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة الشابة هند عبدالحليم عن انفصالها رسميًا عن زوجها كريم قنديل بعد زواج دام 3 سنوات وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت "هند" صور جديدة لها احتفالًا بالعام الجديد عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "أيام بتمشي وناس بتمشي واحنا بنتغير أوي وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش أي حاجة دائمة، بس مش معني أنك لوحدك أنك وحيد ساعات كتير بتحتاج ده عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس، كل سنة وانتوا طيبين وان شاء الله السنة دي تكون أحلي وأحن على الكل يا رب"، وأنهت تعليقها بهاشتاج "سينجل".

وقام أحد متابعيها بالاستفسار من كلمة "سينجل" التي رافقت البوست، لترد عليه "هند" قائلة: "نعم".

وكشفت "هند" مؤخرًا عن إزالة "شامة" على وجهها، والتي أعربت عن انزعاجها منها خلال الفترة الماضية ونشرت صور ظهرت خلالها عقب خضوعها لعملية تجميل أزالت خلالها "الشامة".

وبدأت الفنانة هند عبدالحليم أولي خطواتها الفنية بمسلسل "الكابوس" بطولة الفنان غادة عبدالرازق، مروراً بعدد من الأعمال التليفزيونية الناجحة والتي تعاونت خلالها مع كبار نجوم الدراما منها مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة النجمة يسرا عام 2016، مسلسل "راس الغول" بطولة النجم الراحل محمود عبدالعزيز بنفس العام،

يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم كان مسلسل "أزمة منتصف العمر" والذي شارك ببطولته نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية منهم كريم فهمي وريهام عبدالغفور وعرض مطلع العام الجاري وحقق نجاحاً جماهيرياً.