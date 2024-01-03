"خمسة كل خميس" مانشيستر سيتي يستعين بأغنية محمد رمضان احتفالاً بكأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعان نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي، بأغنية "خمسة كل خميس" للنجم محمد رمضان، احتفالا بحصده كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت صفحة النادي الرسمية على إنستجرام، مقطع فيديو من الاحتفالية على أنغام أغنية رمضان، وعلقت: "خمسة علينا من العين".

وتعد أغنية "خمسة كل خميس" غناها محمد رمضان ضمن أحداث فيلم "ع الزيرو" الذي طرحه مؤخرا بالسينمات.

على جانب آخر، يستعد محمد رمضان لطرح أغنيته الجديدة "عربي" على "يوتيوب" خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن، فيلم "ع الزيرو" خاض بطولته النجوم محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، وعدد من الفنانين، ومن تأليف مدحت العدل،ومن إخراج محمد جمال العدل.