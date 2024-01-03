نقابة المهن الموسيقية تنعى الملحن فتحي خالد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نعت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها، الملحن فتحي خالد، عضو مجلس الإدارة السابق في نقابة الإسكندرية، الذي غيبه الموت أمس وتم دفنه في الإسكندرية

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها: تشاطر نقابة المهن الموسيقية نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية لجميع الموسيقيين، الملحن الكبير فتحي خالد، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهله الصبر والسلوان

وتوفى الملحن فتحي خالد وعضو مجلس الإدارة السابق في نقابة الإسكندرية أمس وتم دفته اليوم في مدينة الإسكندرية