منة عرفة بـ"لوك" جديد ومي عمر أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها بموقع"إنستجرام"، من أحدث ظهور لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

إليسا ونانسي عجرم

شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها بصورة تجمعها بالفنانة إليسا، من حفل "ليلة نجمات العرب"، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

باسكال مشعلاني

نشرت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني صورة، عبر حسابها بموقع "x"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية جذابة.

جومانا مراد

نشرت الفنانة جومانا مراد صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ووضعت رموز تعبر عن الاحتفال بالعام الجديد.

زينب فياض

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"فستانًا" ملون من أحدث ظهور لها.

شمس

ظهرت الفنانة شمس مرتدية "فستانا" جريئا في أحدث ظهور لها، وذلك في صورة نشرتها عبر حسابها بموقع"إنستجرام".

فيدرا

شاركت الفنانة فيدرا جمهورها بنشر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ "مكياج" أنيق، وحازت الصورة إعجاب جمهورها.

منة عرفة

نشرت الفنانة منة، عبر خاصية"القصص القصيرة"، على حسابها بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"نيو لوك" جديد.

مي حريري

شاركت الفنانة مي حريري جمهورها بصورة لها، من أحدث ظهور، عبر خاصية"القصص القصيرة" على حسابها بموقع"إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

جيسي عبدو

نشرت الفنانة جيسي عبدو صورة، عبر حسابها بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "فستانا" من اللون الأخضر، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.