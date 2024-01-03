واحد من أبطال مسلسل “فرقة ناجي عطالله” يصاب ببتر في ساقه… من هو؟!

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 يناير 2024 02:18 صباحاً - تعرض الفنان اللبناني فادي إبراهيم إلى وعكة صحية سيئة، أدت إلى بتر ساقه بسبب مرض السكرى، الذى أصيب به منذ فترة كبيرة.

بتر ساق الممثل اللبناني فادي إبراهيم

تدهورت الحالة الصحية للفنان اللبناني فادي إبراهيم، حيث أكدت نقابة المهن التمثيلية في لبنان أن حالة الفنان فادى إبراهيم ليست على ما يرام خاصة إنه يمكث في المستشفى وتعرض لبتر ساقه.

وشهد فادي إبراهيم لحظة عصيبة عندما تعرّض لوعكة صحية، مما أدى إلى دخوله المستشفى جراء إصابته بمرض السكري الذي أدى إلى بتر إحدى قدميه.

الفنان اللبناني فادي إبراهيم

الحالة الصحية لفنان فادي إبراهيم

وطلبت نقابة الممثلين في لبنان من أعضائها التبرع بالدم لصالحه في تلك الفترة الصعبة، نتيجة تدهور حالته الصحية بشكل كبير بسبب إصابته بالتهاب في الدم ناتج عن جلسات غسيل الكلى التي أجراها.

الفنان اللبناني فادي إبراهيم مع الزعيم عادل إمام

وأصبح الآن يواجه خطر فقدان أعضاء أخرى في جسده، وتؤكد أيضًا التقارير أن تكلفة علاج فادي إبراهيم تعتبر باهظة، ويحتاج إلى دعم مالي لتوفير العناية الطبية اللازمة.

ووجه فادي إبراهيم رسالة لاصدقائه ومحبيه عبر نقابة المهن التمثيلية في لبنان، عن امتنانه للنقابة ودورها وشكره لها على متابعتها لحالته منذ البداية.

رسالة من فادي إبراهيم

وحرص الكاتب والمخرج المسرحي كلوفيس عطالله على نشر رسالة من فادي إبراهيم عبر حسابه على “فيسبوك” جاء فيها: “أصدقائي وأحبائي أتقدم منكم بأسمى آيات الشكر والامتنان لمحبتكم واهتمامكم الكبير بوضعي الصحي الحرج، والذي عبرتم عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وتابع: “وأنوّه بالجهود التي تبذلها نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون والتي تتابع منذ البداية كل التفاصيل ولديها الجواب عن أي سؤال وتحديداً بشخص النقيب نعمة بدوي… مع خالص شكري وامتناني ومحبتي”.

فادي إبراهيم

ولد الفنان اللبناني فادي إبراهيم في 13 أبريل 1956م، بدأ رحلته الفنية في عام 1979م عندما انضم إلى فرقة الكشافة المدرسية التي كانت تُنظم مسرحيات واسكتشات.

قدم فادي إبراهيم أول مسلسل له بعنوان«المتوحش»، وفي عام 1980، حيث برع في تجسيد شخصية أجنبية أثرت في الجماهير، وشارك في العديد من الأعمال المصرية مثل «فرقة ناجي عطاالله» و «الأدهم»، «تحت الأرض».

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