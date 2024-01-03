شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة الـ 14 لمهرجان المسرح العربي.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد إدارة الهيئة العربية للمسرح مؤتمرا صحفيا غدا الخميس 4 يناير ببغداد لإعلان كافة تفاصيل الدورة الرابعة عشرة من مهرجان المسرح العربي والتي ستنطلق يوم 10 يناير 2024، وسيحضر المؤتمر الأمين العام للهيئة العربية للمسرح الكاتب المسرحي إسماعيل عبدالله والفنان غنام غنام مدير التأهيل والتدريب والمسرح المدرس ومسؤول المجال الإعلامي، والدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين ومنسق عام المهرجان ، والدكتور علي السوداني المدير الفني للمهرجان، وعدد آخر من كل أفراد اللجنة المنظمة .

وسيعلن خلال هذا المؤتمر عن أسماء 23 مبدعة ومبدعًا من القامات المسرحية العراقية الذين تم اختيارهم للتكريم ، وذلك خلال حفل الافتتاح، وكل المكرمين من الفنانات والفنانين تم اختيارهم من قبل الجهة المحلية الشريكة ببغداد للهيئة العربية للمسرح.

سيشهد المؤتمر أيضا إعلان أسماء كل العروض ومنها عروض مسابقة جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وهي (13) عرضًا مسرحيًا، ولجنة اختيار العروض المتأهلة للدورة 14 من المهرجان.

وجدير بالذكر أن مهرجان المسرح العربي ببغداد يشارك في مؤتمره الفكري 136 مسرحي وباحث أكاديمي، ويصدر حوالي 20 كتابا عن المسرح العراقي، ويكرم 36 فائزا في المسابقات المختلفة بالمهرجان ، ويحضره حوالي 600 مسرحي من كل الدول العربية، وهناك 19 عرضا مسرحيا منها 13 عرضا تتنافس علي جائزة الشيخ القاسمي .