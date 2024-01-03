سامية جمال حرمت نفسها من الإحتفال بالعيد طوال حياتها بسبب هذا الحادث.. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة والراقصة المصرية سامية جمال، في أحد الأعياد، لحادث خطير، لذلك حرمت نفسها في كل عام، من الاحتفال بالعيد بأي شكل، بعد نجاتها من الحادث.



وفي التفاصيل، تحدثت سامية عن الحادث في أحد حواراتها القديمة، وقالت: "اتفقت مع بعض الصديقات في أحد الأعياد على أن نستمتع برحلة نيلية في “لنش”، تملكه إحداهن، كنا خمس سيدات، وليس معنا سوى سائق اللنش والذي حملناه بكل ما نحتاج إليه في رحلتنا إلى القناطر الخيرية".

وأضافت: "وما كدنا نصل إلى الشاطئ عند القناطر حتى جنح اللنش وغرق في جزيرة طينية، ومضت ساعة كاملة من دون أن تبدو بارقة أمل في إنقاذنا، وتجمع الناس على الشاطئ وراحوا ينادونني باسمي".

وتابعت: بعضهم كان يحييني مشفقًا، وبعضهم يتناولنا أنا ومن معي بسخرية وفقدنا على إثر ذلك أعصابنا، ورحنا نصب غضبنا على السائق حتى أن صاحبة اللنش هددته بالطرد فقال لها: لما تبقي تعينيني ابقي اطرديني”، وفعلت هذه الجملة فعلها بأعصابنا فرحنا نبكي".

وختمت كلامها قائلة: "لم ينقذنا من المأزق سوى قدوم لنش حكومي وربط لنشنا بالحبال وجره ليخلصه من مأزقه، وعدنا فورًا إلى القاهرة ومن يومها وأنا لا أخرج يوم العيد في أي رحلة أبدًا”.