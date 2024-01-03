ميرنا وليد - بيروت - تداول المتابعون صورة قديمة للممثلة التركية نسليهان أتاغول من طفولتها.

وظهرت نسليهان أتاغول في الصورة بملامح بريئة، وبدت حزينة تضع يدها على خدها، وتعبس وتقضب حاجبيها.

وتقاعل عدد كبير من رواد الإنترنت ومحبي نسليهان مع الصورة، وعلقوا معبرين عن إعجابهم بجمال وبراءة الطفلة، كما أشاروا إلى أن ملامحها لم تتغير منذ الطفولة، وأنها لم تفقد براءتها.

وأصبحت هذه الطفلة البريئة اليوم من أهم الممثلات في تركيا، ومن أكثرهن جمال وأنوثة وشهرة.

وعلى صعيد آخر، كانتعلاقة نسليهان بزوجها الممثل قادير دوغلو قد عانت من المشاكل والمطبات بسبب شائعات الخيانة. وظهر الثنائي مؤخراً في صورة رومانسية نشرها الموسيقي التركي إردال شاهين "Erdal Şahin" عبر حسابه الرسمي، ظهرت فيها نسليهان وهي تعانق زوجها بحب مغمضة العينين، فيما احتضنها الأخير بحميمية، وظهر إردال من الخلف وهو يقف مصدومًا، وعلق إردال على الصورة قائلاً "إنهما سعيدان اليوم".



كانت هذه تفاصيل خبر نسليهان أتاغول في صورة من طفولتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.