شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العربية للمسرح تكشف عن بوستر وعبارات من كلمة اليوم العربي للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المسرح حياة تستبق الحياة .. المبدع هو المحرض الرؤيوي الذي يحرك المستنقعات ويحرك المسلمات القائمة ويخربط السكون ، وهو الذي يخرج من الثابت إلي الأفق الوسيع البناء " .. هذه الكلمات وضعتها الهيئة العربية للمسرح في تصميم لبوسترين للفنانة اللبنانية نضال الأشقر التي ستلقي كلمة اليوم العربي للمسرح يوم 10 يناير خلال افتتاح الدورة الرابعة عشرة من المهرجان ببغداد .

رسالة اليوم العربي للمسرح بدأت منذ عام 2008 كسُنة حميدة باختيار قامة من قامات المسرح العربي في كل عام، لتسطر رسالة في اليوم العربي للمسرح، تكون منارة جديدة على درب المسرح العربي الجديد والمتجدد، تبرز عمق ثقافتنا، وترسخ القيم العالية في مواجهة التجهيل والتسطيح، رسالة تكون كل جملة فيها سِفر معرفة، وخابية خبرة.

يذكر أن رسالة اليوم العربي للمسرح شهدت حضور أسماء عربية مهمة، يعقوب الشدراوي 2008، سميحة أيوب 2009، عز الدين المدني 2010، يوسف العاني 2011، سعاد عبد الله 2012، ثريا جبران 2013، الدكتور سلطان القاسمي 2014، يوسف عايدابي 2015، زيناتي قدسية 2016، حاتم السيد 2017، فرحان بلبل 2018، سيد أحمد أقومي 2019، خليفة العريفي، 2020، إسماعيل عبد الله 2021، رفيق علي أحمد 2022، جواد الأسدي 2023.

وجدير بالذكر أن الفنانة نضال الأشقر من مواليد (25 مارس 1934)، وهي فنانة مسرحية لبنانية لعبت في الستينات والسبعينات دوراً أساسياً في تحريك الفن المسرحي اللبناني والعربي محاولة لتحديثها وتجديد تعبيراتها ولغتها وأدواتها، وأسست مع مجموعة من الفنانين اللبنانيين «محترف بيروت للمسرح» ومع فنانين عرب أسست فرقة «الممثلون العرب» التي جالت في عروضها مختلف البلاد العربية والأوروبية.



كلمات من رسالة اليوم العربي للمسرح التي ستلقيها الفنانة نضال الاشقر