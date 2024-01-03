تركي آل الشيخ يتحدث عن زوجته : هي من تعطيني المصروف وتستحق أن أعتذر منها - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدث رئيس المستشار تركي آل الشيخ هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية عن زوجته السيدة هديل وقال إنها "الكل بالكل" في حياته، قائلا: "أم ناصر هي من تنظم حياتي كلها، وحياة أبنائنا، حتى أنا هي من تعطيني المصروف في آخر السنوات (دراهمي معها)- لو هناك شخص يستحق أن أعتذر له فأكيد زوجتي هذه.

مقصر معها ومع الأولاد منذ 15 سنة، لكن أعتقد أنهم يعذرونني."

وتابع خلال حواره في برنامج "بودكاست مع عمار التقي"، مع المذيع الكويتي عمار تقي أن زوجته لا علاقة له بالشعار المعروف "وراء كل رجل عظيم امرأة"، بل يعتبرها شريكة حياته وتمشي إلى جانبه وهي وجه الخير عليه.

حديثه هذا تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد الجمهور بطريقة حديثه عن زوجته والاحترام الكبير الذي يمتلكه لها.