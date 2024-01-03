"لا تكذبي" تحكي مأساة كامل الشناوي في الحب.. وماذا عن نجاة الصغيرة؟

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت أغنية "لا تكذبي" للشاعر كامل الشناوي ضجة كبير عندما غنتها الفنانة المصرية نجاة الصغيرة، إذ خلد فيها كامل قصة حبه الكبير لنجاة.



تم تناقل أخبار كثيرة وأقاويل عديدة عن قصة هذه القصيدة، التي أصبحت أغنية، ومن بين هذه الروايات، قيل إن كامل الشناوي كان يعشق نجاة، وكان يريد الزواج منها، إلا أنها لم تبادله الإعجاب.

كما قيل إن شقيقة نجاة، الممثلة سعاد حسني، أخبرت كامل بأن نجاة على علاقة غرامية بشخص آخر، فكتب كامل حينها قصيدة "لا تكذبي".

ذهب كامل في يوم من الأيام إلى الكاتب الصحفي مصطفى أمين، وكان في حالة نفسية صعبة، فدخل وكتب كلمات هذه الأغنية، ثم اتصل الشناوي بنجاة وعرض عليها القصيدة، فوافقت على غنائها.

وبالرغم من تطابق كلمات الأغنية مع القصة، إلا أن الناقد الفني طارق الشناوي قال في حواراته الصحفية إن كل ما تردد عن كتابة عمه الشاعر الراحل للأغنية بعد اكتشافه علاقة الفنانة نجاة الصغيرة بشخص آخر، هو قصة خيالية.

غنت نجاة الصغيرة أغنية "لا تكذبي" لأول مرة في فيلم "الشموع السوداء"، ولحنها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب.

وكان طُلب من الموسيقار عبد الوهاب، ملحن الأغنية، في أحد حواراته أن يغني هذه الأغنية بصوته، وفي إحدى حفلات الفنان عبد الحليم حافظ، عام 1963 طلب منه الجمهور غناءها وغناها، وسجلها بعد ذلك على أسطوانة، فقاطعته نجاة.

وتقول كلمات الأغنية:

"لا تكذبي إني رأيتكما معا

ودعي البكاء فقد كرهت الأدمعا

ما أهون الدمع الجسور إذا جرى

من عين كاذبة فأنكر وأدعى

إني رأيتكما.. إني سمعتكما...".