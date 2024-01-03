أحمد الدمرداش: حسيت إني "جاكي شان" بعد نجاح عائلة الحاج متولي وبعدت عن الفن لفترة بسبب ظروف البلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قال الفنان أحمد الدمرداش، إنه تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية وزملائه من الدفعة هم الفنان أحمد رزق ومحمود عبدالمغني وأحمد زاهر ونضال الشافعي وأحمد عزمي ولقاء سويدان وإيمان أيوب وايناس شيحة.

وأضاف أحمد الدمرداش خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل للإعلامية نهال طايل والمذاع عبر فضائية "صدى البلد 2": "اتخضيت من نجاح دوري في مسلسل عائله الحاج متولي لأني قبل ما أعمل الدور شاركت في حاجات تانية كتيرة ومحستش بالمسلسل غير لما قالي نور الشريف بكره لازم تسافر الإسكندرية روحت ولقيت ندوة بيكرموا أبطال المسلسل لقيت جمهور كبير بيسقف لي"

ووصف "الدمرداش" بأنه "جاكي شان" خلال المرحلة القادمة في حياته الفنية بعد دوره في "عائلة الحاج متولي" وكان نقطة هامة في مشواره، وبعدها عرض عليه المنتجون أعمال كثيرة لدرجة أنه كان لا يقرأ ورق السيناريو ونجاحه كان يفوق عمره، لكن القرار النهائي كان بعدما شارك في مسلسل العطار والسبع بنات بعد عائلة الحاج متولي وذلك بناءً على نصيحة الفنان الراحل نور الشريف.

وأوضح "الدمرداش"، أن مسلسل "حضرة المتهم أبي" كان أول عمله يجمعه مع والدته الفنانة الراحلة سامية أمين حيث كانت تجسد دور ناظرة المدرسة بينما كان يؤدى دور الطالب المشاغب.

واختتم أحمد الدمرداش، بأنه لم يعتزل التمثيل نهائيا ولكنه في فترة من الفترات اتخذ قرار الابتعاد عنه لمدة معينة والاتجاه لمهنة أخرى بعيداً عن الفن لأسباب مرت بها الدولة وكان يتأثر بتلك الظروف وكان يرفض أعمال كثيرة بدون أي أسباب من بعد عام 2010.