محمد رمضان ينشر مقطعاً من أغنيته الجديدة "عربي"

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه الرسمي، جزءاً من أغنيته الجديدة "عربي"، والمُقرر طرحها قريباً.

وشارك رمضان متابعيه جانباً من تسجيله الأغنية داخل أحد الستوديوهات، والتي تتحدث عن الجنسيات العربية المتعددة، ما بين السعودية، مصر وغيرهما من الدول العربية.

وأرفق رمضان مقطع الفيديو بتعليق قال فيه: "يارب كل سنة وكل عربي بأفضل حال أثناء تسجيل أغنية عربي إستنوها قريباً أوي ثقة في الله نجاح".

وعلى صعيد السينما، يشارك محمد رمضان في فيلم "أسد أسود"، من تأليف وإخراج محمد دياب، وكان رمضان قد كشف سابقاً أن تصوير أغلب مشاهده سيتم في السعودية.

يشار إلى أن فيلم "ع الزيرو" من آخر أعمال محمد رمضان الذي عُرض في السينمات الفترة الماضية، من إخراج ماندو العدل ، وبطولة نيللي كريم، وجومانا مراد، وإسلام إبراهيم، والطفل منذر.



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