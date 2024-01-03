ميرنا وليد - بيروت - اختارت الفنانة المصرية أنغام جامبسوت باللون الأبيض، من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، من بين الاطلالات التي أطلت بها في حفلة رأس السنة، التي أحيتها مع زميلاتها في المملكة العربية السعودية، بعنوان "ليلة نجمات العرب".
أما عن تفاصيل إطلالتها البيضاء، فكانت عبارة عن جامبسوت مصمم بكم واحد فقط، وعلى الكتف وردة 3D كبيرة، ويصل سعر الفستان إلى 2307 دولارات أميركية، أي ما يعادل 71 ألف جنيه مصري. واعتمدت أنغام تسريحة الشعر المرفوع لاعطاء الاطلالة حقها، ونسقت معها مجوهرات لافتة، وبدت جميلة للغاية.
كانت هذه تفاصيل خبر أنغام بجامبسوت من تصميم إيلي صعب في "ليلة نجمات العرب".. وهذا سعره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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