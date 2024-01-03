زعلت من ربي وكنت أتكلم معاه.. شاهد الفنانة أضوى فهد تعلق على إصابتها بالسرطان

كشفت الفنانة أضوى فهد عن مشاعرها المتأثرة عندما تعرضت لمرض السرطان. خلال مقابلتها في برنامج “احكي مالك”، وأعربت قائلة: “كانت هناك مرحلة تزعزعت فيها إيماني بشدة، وكنت لا أرغب في أن يقول الناس لي “أستغفر الله”، حتى وصلت إلى حد الشك في ذلك الوقت.”

وأضافت: “كنت غاضبة من الله في تلك اللحظات، لكنني كنت أتواصل مع الله وأقول له: “لماذا يجب أن يحدث هذا لي من بين الناس؟”. وأكملت قائلة: “الله أتعبني بهذا الشكل لكي يكون أقرب إليه بشكل أكبر، ربي معنا وقريب منا”.

وأوضحت: “لا يهمني رأي الناس وأرى هذه المسألة على أنها شيء عادي، لأنه يجب علينا التفكير بهذا الشكل، ليس هناك شيء خاطئ في محاولة فهم الأمور التي لا نعرفها أو التي قد تكون محرمة أو لا تجوز.

وأضافت قائلة: لماذا عندما يحدث شيء لأمي أذهب وأتحاور معها وأقول لها: “أفهمني”، نفس الأمر يحدث مع الله، إن الله أقرب إلينا، هو من جعلني كما أنا، الله قريب ولكن لا أراه بعيني”.