شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة محمود محسن مايسترو كورال روح الشرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت صباح اليوم والدة الملحن محمود محسن مايسترو كورال روح الشرق ويتم تشييع الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر بمسجد النور بالعباسية حيث كتبت الصفحة الخاصة للفريق بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام قائلة :

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِى بفاقد الأسى والألم والحزن، وبقلوب آمنة بالله تعالى وراضية بحكمه وقضائه وقدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله والدة المايسترو/ محمود محسن مايسترو كورال روح الشرق داعين المولى عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ويبدلها داراً خير من دارها و اهلاً خيراً من اهلها وأن يلهم أهلها الصبر والسلوا ن وصلاه الجنازه إن شاء الله بمسجد النور بالعباسية فى القاهرة"

يذكر أن المايسترو محمود محسن قال إنه تمكن من تكوين كورال وقلت لأعضائه إنه خلال عام سنكون ضيوف عند الإعلامية منى الشاذلى، وقد تحقق الحلم، متابعا: حلمت وهما صدقوا .

وأضاف مايسترو كورال روح الشرق خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى، أن الكورال سيعرض أصوات جديدة جميلة خلال الفترة المقبلة، متابعا: أول إنتاج قمنا بعمل أغنية "كلنا جنودك"، وهى من ألحان وليد جمال، ثم قمنا بعمل أغنية انا عايش ، وأغنية "كل اللى ناقصك"، وهذه أول دفعة انتاجات للكورال.