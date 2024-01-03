سيلينا غوميز تقرر الإعتزال لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت النجمة العالمية سيلينا غوميز الجمهور بقرارها الجديد، وهو اعتزالها الغناء في الفترة القريبة المقبلة، وذلك من أجل التركيز أكثر على الأعمال التمثيلية والخيرية.



على صعيد آخر كانت قد نفت سيلينا غوميز، عبر خاصية الحالة، جميع الأخبار التي أفادت أن خاتم النجمة الجديد، والذي يرمز لحرف B، اشترته من موقع “شي ان” الصيني، وأكدت أنه هدية من حبيبها الجديد، بيني بلانكو، وأن الخاتم من تصميمه، ويرمز لـ B، وهو أول حرف من اسم بيني، وكلفته حوالى 3 آلاف دولار أميركي.