أحلام تعزي لطيفة بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - عزت الفنانة الإماراتية أحلام، الفنانة التونسية لطيفة بوفاة والدتهاحيث كتبت عبر صفحتها:"حبيبتي لولو أحسن الله عزاك في والدتك رحمه الله عليها ربي يرحمها ويحسن اليها ويجعل قبرها روضه من رياض الجنة ويجعل هذي الايام خير ايامها ويبدلها دار خير من دارها ويجعل قبرها مد بصرها نور ووالدي والمسلمين يارب آمين ربي يصبركم ويجبركم ادعوا لها".



وكانت قد أعلنت لطيفة وفاة والدتها، وقالت: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".