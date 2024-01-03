شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عرض خاص لفيلم "الحريفة" بحضور أبطاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم الأربعاء انطلاق العرض الخاص لفيلم "الحريفة" بأحد سينمات أكتوبر، ومن المقرر حضور أبطاله منهم الفنان نور النبوى وكزبرة وأحمد حسام ميدو.

وطرحت مؤخرًا الشركة المنتجة الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة" المقرر عرضه يوم 4 يناير في السينمات المصرية و11 يناير في جميع الدول العربية، على مواقعها الخاصة بالتواصل الاجتماعي، الفيلم من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد .

‎وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

ومن خلال التريلر نجد تواجد مجموعة من ضيوف الشرف من لاعبي الكرة السابقين مثل عبد الستار صبري وأمير عبد الحميد وتامر بيجاتو وجمال حمزة .