لحظات تايلور سويفت الحميمة مع حبيبها تغزو مواقع التواصل وهل يستحق الأمر “قُرّاء شفاه”؟

تعج مواقع التواصل بالتكهّنات حول كلمات ترافيس كيلسي لتايلور سويفت خلال احتفالهما بليلة رأس السنة الجديدة في مدينة كانساس الاميركيّة.

فبعد فوز فريق كانساس سيتي تشيفز على سينسيناتي بنغلس بنتيجة ٢٥-١٧، ظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يلتقط لحظة خاصة بين الثنائي.

في الفيديو، الذي اكتسب انتشارًا سريعًا، بدا كيلسي وهو يهمس بشيء ما لسويفت وسط احتفالاتهما بليلة رأس السنة الجديدة. على الرغم من مشاركة الثنائي قبلة في المقطع، لم يتمكن قرّاء الشفاه المحترفون الذين استشارتهم TMZ من تفسير كلمات كيلسي بشكل نهائي بسبب ضبابية الفيديو.

تأتي هذه اللحظة المثيرة للاهتمام بعد قبلة لهما على حلبة الرقص، حيث شوهدت تايلور سويفت، الحائزة على جائزة غرامي ١٢ مرة، وهي تحتضن كيلسي، حيث كان عرضهما العلني حديث المدينة منذ أن أعلنا عن علاقتهما في تشرين الأول/أكتوبر الفائت.

تشير الاشاعات إلى أن الثنائي احتفلا بعيد الميلاد معًا في قصر كيلسي الذي تم شراؤه حديثًا بقيمة ستّ ملايين دولار، مع عائلاتهما، ما يمثل علامة فارقة في علاقتهما.