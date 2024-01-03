ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة الجمهور مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تبكي، قائلة انها تتعرض لمؤامرة.

وقالت دينا بطمة في الفيديو الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: “أنا أتعرض لمؤامرة كبيرة، ولكن الله فوق يعلم، لن أتحدث عن التفاصيل، ولكن الله فوق، وسيأخذ حقي”.

وأضافت: "ستكشف الحقائق مع مرور الوقت، وستكتشفون أشياء كثيرة، عن خبث بعض الناس الذين يحفرون لك ويخونونك، ولكن الحمد لله".

وتابعت: "حاولت ألا أبكي، ولكن لم أستطع، فأنا إنسانة".

وكانت أصدرت محكمة النقض بالعاصمة المغربية الرباط قرارها برفض طلب النقض الخاص بالفنانة المغربية دنيا بطمة، بإلغاء حكم سجنها لمدة سنة، وذلك بعد أن أثبتت علاقتها بحساب "حمزة مون بيبي" الذي أنشئ عبر تطبيق "سناب شات" لفضح المشاهير وعلاقاتهم المشبوهة برجال أعمال.

كانت هذه تفاصيل خبر دنيا بطمة تنهار من البكاء: "أتعرض لمؤامرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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