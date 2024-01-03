إلهام شاهين احتفالا بعيد ميلادها الـ 63: "سنة سعيدة على كل برج الجدي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن مقطع فيديو من احتفالها بعيد ميلادها الـ 63 الذي يوافق اليوم الأربعاء 3 يناير.

ونشرت إلهام، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يارب 2024 تكون سنة سعيدة على كل برج الجدي.. أنا متفائلة".

وتعد إلهام شاهين من مواليد 3 يناير 1961 ، حيث ولدت في حي مصر الجديدة بالقاهرة، وحصلت على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، وبدأت حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية حورية من المريخ في نهاية السبعينيات.

قدمت العديد من المسلسلات منها "أخو البنات، قال البحر، حتى لا يختنق الحب، ليالي الحلمية، نصف ربيع الآخر، البراري والحامول، الحاوي، سامحوني ما كانش قصدي، مسألة مبدأ، قصة الأمس" وغيرهم الكثير من أعمال الدراما الناجحة.

كما قدمت العديد من الأفلام السينمائية الناجحة فترة الثمانينيات والتسعينيات، ولها أكثر من تجربة ناجحة مع النجم عادل إمام في أفلام "أمهات في المنفى، رمضان فوق البركات، الهلفوت)، وكذلك مع النجم محمود عبد العزيز مثل (الجنتل، سوق المتعة".

وحصلت إلهام شاهين على العديد من الجوائز عن أدوارها في أفلام (يا دنيا يا غرامي، الجنتل)، لها تجارب في الإنتاج مؤخرا مثل (أيام في الحب، يوم للستات، هز وسط البلد).

يذكر أن، آخر أعمال إلهام شاهين مسلسل "ألفريدو" بطولة أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار.