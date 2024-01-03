أحدث ظهور لـ يوسف الشريف.. والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان يوسف الشريف، متابعيه وجمهوره عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور له.

ونشر الشريف، الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيه.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة، وجاءت كالتالي: "بجد أنت أكتر شخص أنا بحبه، وحشتني، طب إيه مفيش أي مسلسل علينا، العالمي والله، أحلى فنان، ربنا يسعدك ويحفظك، ربنا يسعد قلبك ويراضيك".

وكانت السيناريست إنجي علاء، أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان يوسف الشريف، يوم 28 نوفمبرالماضي.

وكتبت إنجي، عبر حسابها الرسمي بموقع "x": "قدّر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وأضافت: "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

يذكر أن، إنجي علاء أعلنت مؤخرًا تأجيل عرض مسلسل "الراكون" بطولة الفنان يوسف الشريف، لأسباب إنتاجية ومن المقرر عرضه رمضان 2025.

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