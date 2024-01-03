قبل طرح "دوخناك يا فراق".. هل تحترف زوجة رامي جمال الغناء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

كشف الفنان رامي جمال، عن السبب وراء عدم احتراف زوجته ناريمان للغناء، بالتزامن مع اقتراب موعد طرح أغنية "دوخناك يا فراق" التي تشاركه في غنائها.

رامي عبر صفحته على موقع فيسبوك، نشر بوستر الأغنية، وعلق: "دوخناك يا فراق أغنية حاصلة في كل البيوت حوالينا.. حبيت أغنيها مع ناريمان اللي بحب صوتها وبحترم موهبتها وبحترم احترامها لرغبتي بأن الفن يبقى هواية ليها مش إحتراف، وعشان كده كل فترة لازم يبقى ليها تراك محترم ووعد مني هتحبوا الأغنية أوي، وهتحبوا كل الخطوات الجاية اللي مجهزاها لكم".

وأضاف: "البوستر من تصوير العبقري شريف مختار وكلمات أيمن عز وألحان محمود أنور وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي، ميعادنا يوم 7 الساعة 7 إن شاء الله".

أغنية "دوخناك يا فراق" هي الدويتو الثاني الذي يطرحه الفنان رامي جمال من ألبومه "جيت متأخر"، إذ طرح بمشاركة المطرب فريد أغنية بعنوان "أهي مشيت".