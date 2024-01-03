هل سيطيح ميكي ماوس المرعب بنسخة فأر ديزني الشهير؟

بعد أقل من يومين على تحوّل الشخصية الكرتونية “ميكي” الى ملكية عامة، جرى الإعلان عن فيلمَي رعب مستقلَّين جديدَين تدور قصتهما حول الفأر ميكي ماوس الشهير.

في هذا السياق، تمّ الكشف عن النسخة الاولى المرعبة من شخصية ديزني الشهيرة “ميكي”، تحت اسم Mickey’s Mouse Trap. يدور الفيلم حول فتاة جامعية مضطرة لقضاء عيد ميلادها في العمل في أحد الملاهي الترفيهية. وبعد أن يفاجئها أصدقاؤها بهذه المناسبة، يتعرّضون للقتل على يد أحد العمال الذي نفّذ جريمته وهو يضع قناع ميكي ماوس.

فيلم Mickey’s Mouse Trap من إخراج وتصوير ومونتاج جيمي بايلي ومن تأليف سيمون فيليبس ومن بطولة نيك بيسكوبيك، ميرييل جاجني، دامير كوفيك وغيرهم. ومن المتوقع أن يتم عرضه في شهر آذار/مارس القادم.

وكانت شركة ديزني قد فقدت في الأول من كانون الثاني/يناير ٢٠٢٤، حقوق النشر للرسوم المتحركة “ستمبوت ويلي “بالأبيض والأسود وهو فيلم قصير صدر عام ١٩٢٨ بعد ٩٥ عاماً، بموجب القانون الأميركي.

انتهاء هذه المهلة بات يتيح لأي صانع أفلام أو معجب بنسخ أو مشاركة أو إعادة استخدام أو تعديل صورة الشخصيات التي تظهر في العمل، بما في ذلك الفأر ميكي ورفيقته ميني.

مع العلم ان هناك اختلافات بين ميكي ماوس عام ١٩٢٨ وميكي المعروف حالياً، لأن النسخة القديمة من الشخصية الكرتونية الشهيرة بسيقان طويلة رفيعة وحذاء كبير الحجم بشكل مبالغ فيه، وعيناه صغيرتان باللون الأسود ومن غير بؤبؤ.

وفي هذا الصدد صرح المتحدث بإسم ديزني لشبكة “سي إن إن” بأن النسخة الحديثة من ميكي لن تتأثر بانتهاء حقوق الطبع والنشر، وكل ما يتعلق بها من منتجات وقصص وأفلام، ما زالت ملكًا لشركة ديزني، مضيفا “سنواصل حماية حقوقنا في الإصدارات الأحدث من ميكي ماوس وباقي شخصياتنا الشهيرة ضد الاستخدام غير المصرّح به من قبل المستهلك.