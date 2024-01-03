أوزجان دينيز يتعرض لعقوبة جديدة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية أن مسلسل "البراعم الحمراء" للنجم التركي أوزجان دينيز تم إيقافه لمدة أسبوعين كعقوبة له، الى جانب دفع القائمين عليه ضريبة جزائية، وذلك بعد أن تم إلغاء إذن التصوير في المستشفى الذي كان من المفترض أن يصوروا فيها.



المسلسل يتحدث عن عائلة محافظة، ومنهم من شبّهه بمسلسل "شراب التوت" الذي يحقق نجاحا باهرا.

على صعيد آخر كانت قد كشفت صحيفة "بوستا" التركية، أن الممثل أوزجان دينيز الذي عرف بمسلسل"عروس إسطنبول" ينتظر مولوده الاول من مصممة الأزياء الإيرانية، سمر دادكر واذ سيصبح أبًا للمرة الثانية اذ له ولد من زوجته السابقة.